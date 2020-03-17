شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة لقياس الحرارة والكشف على الوزراء والعاملين وزائرى مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة، حرص مجلس الوزراء على إجراء عملية تعقيم كاملة لمبنى مجلس الوزراء.

كما يحرص المجلس على الكشف على زائرى المجلس والعاملين به من خلال جهاز الكشف عن الحرارة فى مدخل المجلس، كما يتواجد أحد الأطباء للكشف عن حرارة الوزراء خلال تواجدهم بمجلس الوزراء .

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أصدر كتابًا حول التداعيات العالمية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد ـ 19) تضمن موضوعات تتعلق بتداعيات الفيروس على كل من الحُكومات والأعمال، والاقتصاد الكُلى، والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب عدد من البُلدان فى مواجهة الفيروس، واستعراض عدد من الكتب الأخرى ذات الصلة.

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وأوضح أسامة الجوهرى، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكتاب استند على تقارير وتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، منها: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، وبلومبرج، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC)، وشركة "ماكينزي"، ومنظمة الأنكتاد، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، ومؤسسة "جى بى مورجان"، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادى العالمي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوزيع هذا الكتاب على الوزارات والمحافظات، فى إطار الجهود التوعوية التى تقوم بها الحكومة بآثار فيروس الكورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم فى التعامل مع الوباء.

وقد أشار الكتاب إلى التوصيات التى نشرتها مجلة الإيكونوميست مؤخرًا لاتباعها من جانب الحكومات فى سبيل تعزيز جاهزيتها لمواجهة فيروس الكورونا، والتى تضمنت التحلى بالشفافية فى الإعلان عن الحالات المُصابة، والاستعداد من جانب الحكومات على المستويين المؤسسى والشعبى لمواجهة هذا الخطر الوشيك، فضلًا عن قيام الحكومات بإعداد خطط للتحرك والمواجهة من خلال تقليل وقت ومعدل الإصابة، للحد من الانتشار، ونشر الوعى المجتمعى الصحى وتغيير السلوك بما يلعب دورًا محوريًا فى تقليص عدد الحالات المُصابة.