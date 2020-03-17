شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلي الوفاة، من وإلي العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان.

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وقال الوزير إن ذلك يأتى تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة فى الوزارة فى تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".

كما وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة عقب صدور قرار تعليق حركة الطيران، وما اتخذ من تدابير في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.