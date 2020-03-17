شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من منشور كاذب بلوجو الموقع عن توجيه رئاسى بإلغاء الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار ترويج الشائعات، استغلت صفحات مجهولة على فيس بوك لوجو واسم ”الخليج 365”، ونشرت أخبارًا كاذبة وشائعات ليس لها أى أساس من الصحة، منها منشور كاذب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان: "السيسي يوجه بإلغاء الترم الثانى ونقل جميع الطلاب إلى المرحلة التالية".

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم المؤسسة وتنشر أخبارًا كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية الموقع واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو الخليج 365 لمقاضاة كل من ينتحل اسمه.

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وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد الماضى 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.