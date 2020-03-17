شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن 10 طرق للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان 10 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الفئات المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الدولة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يجب غسل الأيدى بطريق جيدة بالماء والصابون وتعقيمها جيدا بالكحول، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة، بالإضافة إلى تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتقارب مع حالات مشتبه فى اصابتها بالكورونا كما يجب الابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى وقالت: "يجب الالتزام بالعزل فى المنزل عند الشعور بحمى أو سعال".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه فى حالة الشعور بضيق فى التنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15335 كما يجب تجنب الإحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه فى اصابتها مع ضرورة تناول طعام مقوى للمناعة مثل العسل الأبيض وعصير البرتقال بالجزر والخضروات والفواكه الطازجة.

ووجهت وزارة الصحة المواطنين المواطنين للاستفسار عن أى معلومات متعلقة بمرض كورونا من خلال الخط الساخن 105 و15335 .

وتواصل وزارة لصحة والسكان إرسال رسائل "SMS" توعوية عبر التليفونات المحمولة بشكل مجانى إلى المواطنين للتوعية والوقاية من عدوى فيروس كورونا، وتضمنت بعض الرسائل: "احرص على النظافة واستعمل المنظفات واحذروا الشيشة والازدحام واستخدم المناديل عن العطس والسعال تجنبا لفيروس كورونا.

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وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.































