الزراعة: اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليفات لكافة قيادات وزارة الزراعة بحتمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووجه الهيئات والقطاعات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء بشأن تخفيف أعداد الموظفين ومنحهم إجازات بالتناوب بما لايؤثر على العمل مع إعطاء الأولوية للسيدات الحوامل والتي تعول أطفال أو من لديهم أمراض مزمنة مع الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة.

وأكد وزير الزراعة"، على أنه لا مجال للتهاون، موضحًا أنه سيتابع الموقف بنفسه، وأن أي تقصير في مثل هذه الظروف سيتم مواجهته بكل حزم، وفي سياق متصل شدد القصير على كافة قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الاستعداد وضرورة أن تنتبه كافة الجهات المعنية بحماية الأراضي والمديريات والجمعيات الزراعية لأي حالة تعدي أو استغلال للموقف، مشددا على ضرورة التعامل بكل حزم وقوه وعدم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها.

يذكر أن السيد القصير، أصدر تعليمات مشددة لكل مديري المديريات وجميع قيادات الوزارة بضرورة وضع كافة معدات الوزارة اللازمة لعمليات التطهير، في خدمة الجامعات والمنشاءات التعليمية وأي جهة ترغب في التطهير من الفيروس، كما شدد على ضرورة التنسيق المتواصل مع كافة الجهات، في ضوء دور وزارة الزراعة والعاملين بها الأصيل لخدمة الوطن والمواطنين في مثل هذه الظروف.

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وفي السياق ذاته عقد محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتماعًا طارئًا مع مديري المعاهد والمعامل البحثية والجهات التابعة للمركز تنفيذًا لتكليفات الوزير، مؤكدًا على ضرورة اهتمام كافة قيادات المركز بالنظافة والتطهير المستمر داخل كافة المنشآت التابعة لمركز البحوث الزراعية، كما أكد على ضرورة توفير وسائل قياس درجات الحرارة للعاملين والزائرين.

وكلف "سليمان"، جميع الجهات التابعة للمركز بضرورة رفع أجهزة البصمة والعودة للدفاتر الورقية، وتخفيف أعداد العاملين وتكليف كل مدير جهة تابعة للمركز بإيجاد الآليات اللازمة لذلك، مع ضرورة منح العائدين من الخارج إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا قبل عودته للممارسة عمله، وإيقاف السفر للخارج خلال الفترة الحالية حفاظًا على سلامة العاملين بالمركز وتنفيذ كافة توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر تناول اجتماع رئيس المركز بمديري المعاهد والمعامل بعض النقاشات حول تطوير آليات سير العمل في ظل التوجيهات الجديدة بهدف الحفاظ على سير العمل وتطويره بكافة المعاهد والمعامل التابعة للمركز إضافة إلى قطاع الإنتاج و قطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية للمحطات، مع تطبيق أقصى معايير الحفاظ الصحة العامة، مؤكدًا على ضرورة نقل تكليفات وزير الزراعة لكافة العاملين بالمركز.

وفي نهاية الاجتماع أكد محمد سليمان، على أن مركز البحوث الزراعية وفر المطهرات اللازمة لعملية التطهير وشدد على الالتزام بالاجراءات الوقائية لتقليل من فرص انتشار الكورونا في مصر.