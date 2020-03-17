تقليل استخدام المستندات الورقية بالجهات التابعة لمحافظة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة لها، باستخدام البريد الإلكتروني في تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية، على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

جاء قرار المحافظ ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحماية العاملين لديها من فيروس كورونا، ويساعد هذا القرار في التسهيل على الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالعمل من المنزل وهو ما يضمن سير العمل.

يذكر أن محافظة القاهرة لديها صندوق بريد الكترونى حكومى بامتداد @cairo.gov.eg وتم اعداد عناوين بريد الكترونى من خلاله لكل المناطق والاحياء وإدارات الديوان العام.​