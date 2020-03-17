مصر للطيران: تسيير ٣٣ رحلة داخلية وخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية بدأت منذ صباح اليوم، تسيير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية بشكل منتظم.

وأضاف زكريا في بيان له الثلاثاء، أن ٣٣رحلة دولية وداخلية أقلعت حتى الآن إلى كل من الأقصر وأسوان وأبو سمبل وشرم الشيخ والغردقة وجدة وأكرا - أبيدجان وانجامينا ولاجوس وابوظبي ولندن والجزائر ونيويورك وجنيف وكانو ومدريد و اسطنبول وباريس ودبي وامستردام وميونخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو و برلين وروما وفينيا و بودابيست وميلانو .

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وأشار زكريا إلى إقلاع رحلات شحن جوي لكل من جدة والرياض والكويت وأوستند / اسطنبول، لافتا إلى أنه تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب أكبر أعداد ممكنة من الراغبين في العودة من الخارج، فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر الخميس المقبل.

وأضاف زكريا أن الشركة اتخذت حزمة إجراءات جديدة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الطيران المدني في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

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