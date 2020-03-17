تخفيض ٥٠٪ من الموظفين بمحافظة القاهرة والأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً، على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم.

وقرر محافظ القاهرة، منح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة مثل ( السكر ، الضغط ، أمراض الكلى ، أمراض الكبد ، أمراض القلب ، الأورام ) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية ، والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، أجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، ويصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار.