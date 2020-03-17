رغم قرار التعليق.. مصر للطيران : الرحلات الداخلية والشحن الجوي مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، استمرار تسيير رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي من الآن وحتى بعد فترة تعليق حركة الطيران الدولي اعتبار من ظهر الخميس المقبل، حتى نهاية مارس الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها الثلاثاء، إنه يمكن للعملاء حجز تذاكر الطيران والسفر الداخلي على هذه الرحلات بشكل طبيعي، حيث لا يسري قرار تعليق الطيران على هذه الرحلات.

وتابعت الشركة: لمزيد من المعلومات يمكن زيارة مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو ١٧١٧ من أي موبايل.