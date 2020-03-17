بالتعاون بالشرطة.. حي المرج يلغي السوق الأسبوعي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ألغى حي المرج، صباح اليوم الثلاثاء، السوق الأسبوعى بالحي، بالتعاون مع قسم شرطة المرج و إدارة شرطة المرافق.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.​