التعليم: إتاحة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين كل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أكدت الدكتورة نادية عبد الله مدير التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لاستلام أوراق تغيير المسمي الوظيفي من المديريات أبريل المقبل.

وأضافت في تصريحات لها، أنه سيتم فتح الباب لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين كل عام، مؤكدة أن الوزارة تطبق العجز والزيادة في تغيير المسمي الوظيفي.

وأوضحت مدير التنسيق بالوزارة أن المعلم الذي يعمل بمرحلة أو مادة لسد عجز يحق له التغيير لها طالما مؤهله يسمح بذلك.

وأشارت إلى أنه لا يحق لخريجي تربية تعليم أساسي تغيير المسمى من المرحلة الابتدائية لمرحلة أعلى، منوهة إلى أن أي معلم منتدب بالتعليم الثانوي له الحق في تغيير صحيفة الأحوال من إعدادي إلى ثانوي، عدا معلم العلوم والدراسات.