للتصدي للفساد.. "محلية النواب" تطالب بالاستفادة بتقارير المركزي للمحاسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته بشكل أكبر من ذلك، مشددًا على أهمية تقارير الرقابة المالية في كشف المخالفات والفساد، والتصدي للأخطاء ومعالجتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات علي جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلي تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تهتم بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما يرد بها من ملاحظات، لذلك ترى ضرورة تطوير العمل.

وتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الاجتماع، مؤكدًا أنه تم رصد العديد من الملاحظات في تقارير الجهاز بشأن الصرف في ملفات (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، بالإضافة لملاحظات على مستوى المعدات.