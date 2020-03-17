ضبط أحد العناصر الإخوانية لترويجه شائعات عن انتشار "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد العناصر الإخوانية لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة، والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في مصر.

وقال مصدر أمني أن المتهم، روج أخبار مغلوطة ومفبركة، عن ارتفاع عدد الوفيات بغرض إثارة الرأي العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور.