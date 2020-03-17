الداخلية: إرجاء استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكتروني للسيارات شهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعلنت وزارة الداخلية، إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف"، وكذا إرجاء تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات لمدة شهر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه جاء ذلك في إطار تخفيف الكثافات المترددة على وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

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