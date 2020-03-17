العدل تنهي ندب رئيس محكمة شبين الكوم: لم يتبع إجراءات الوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أنهى المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية؛ لعدم اتباعه التعليمات بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة - في بيان لها - أنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة بشأن تنفيذ تعليمات وزير العدل باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا بجميع المحاكم والمصالح التابعة للوزارة، تبين من المتابعة عدم تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق محكمة شبين الكوم الابتدائية، فصدر قرار وزير العدل بإنهاء ندب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية لمخالفته تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

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ووجه الوزير بالالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها.

وفي ذات الإطار، أنهت الوزارة صباح اليوم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.

ونوهت وزارة العدل أن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها في هذا الشأن، هو أمر حيوي وعلى الجميع الالتزام بنفيذ التعليمات حرفيًا.