حشيش جُملة وقطاعي.. ضبط مسجل بحوزته كمية من المخدرات بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة دمياط) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبحوزته 187 قطعة مختلفة الأحجام والأشكال مُعدة للترويج، 3 طرب لمخدر الحشيش وزنوا جميعاً 1,600 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 23 ألف جنيه، 2 سلاح أبيض تستخدم في تقطيع وتجزئة مخدر الحشيش، أدوات تغليف "سلوفان، أكياس" - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة التحقيق.