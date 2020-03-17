خلال 24 ساعة.. مباحث التموين تُحرر 682 قضية خلال حملات على الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 682 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة الاخيرة أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته 1,482 طن "أسماك" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها بالأسواق، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية .

كما ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان لحيازته (8,040 طن "سكر حر – كاكاو– لبن بودرة – زيت طعام – مسلى "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإنتاجه 962 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائي داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لتجميعه كمية قدرها (69000 لتر "بنزين 80 - 92") للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية (493,500) جنيهاً لتحقيق أرباحاً غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.