أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. إجراء جديد من محافظ القاهرة بعد تخفيض عدد العاملين بالأحياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. إجراء جديد من محافظ القاهرة بعد تخفيض عدد العاملين بالأحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة، باستخدام البريد الإلكتروني في تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة؛ ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

وجاء قرار المحافظ، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحماية العاملين لديها من فيروس كورونا، كما يساعد هذا القرار في التسهيل على الموظفين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالعمل من المنزل وهو ما يضمن سير العمل.

وفي سياق آخر، قرر اللواء خالد عبدالعال، خفض عدد العاملين بديوان المحافظة والأحياء، إلى 50%، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بتقليل العمالة للحد من انتشار فيروش كورونا.

يذكر أن محافظة القاهرة لديها صندوق بريد إلكتروني حكومي، بامتداد @cairo.gov.eg وتم إعداد عناوين بريد إلكتروني من خلاله لكل المناطق والأحياء وإدارات الديوان العام.

ومن ناحيتها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة، ليؤكد المتحدث الرسمي للوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

ولفت متحدث الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.

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وتابع، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.