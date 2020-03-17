أخبار مصر | "الثوم لا يمنع الإصابة".. حقائق مهمة عن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الثوم لا يمنع الإصابة".. حقائق مهمة عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد إمام الجراح المصري العالمي، في جامعة إيست إنجليا بإنجلترا، إنه يوجد 4 معلومات خاطئة عن فيروس الكورونا حتى الآن طبقا لمنظمة الصحة العالمية، والتي أطلقت عليها وباء المعلومات المغلوطة، كاشفًا الحقائق التالية:

- لا يوجد دليل أن الفيروس تم تصنيعه والغالب أنه مثل فيروس سارس بدأ في الخفافيش وانتقل إلى البشر.

- لا يوجد دليل أن الثوم أو فيتامين سي أو الزيوت الأساسية تمنع أو تقلل الإصابة بالفيروس ولا يوجد لقاح حتى الآن.

-لا يوجد ضرر من استخدام فيتامين سي فهو مفيد لأشياء أخرى لكن وجب التوضيح.

- لا تحدث إصابه في الأشخاص أصحاب البشرة الداكنة (السود) والفيروس ينتشر في كل الأعراق والأجناس وينتشر بسرعه في أفريقيا.

- لا يوجد دليل حتى الآن أن الفيروس لا ينتشر في الحرارة المرتفعة، لا يوجد دليل مع أو ضد فبالتالي هذا افتراض.

Advertisements

وللوقاية من الفيروس اتبع الآتي:

١. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية و يفضل التكرار

٢. اغسل يديك قبل دخول محل العمل أو المنزل

٣. يمن استخدام مطهرات اليد في حالة عدم وجود ماء وصابون

٤. عند السعال أو العطس يجب تغطية الفم بمناديل أو بالملابس وليس باليد

٥. يجب وضع المناديل في القمامة فورا بعد الاستخدام

٦. يجب الابتعاد عن أي شخص لديه أعراض برد أو مرض صدري في الحال

٧- لا تلمس الفم أو الأنف أو العيون قدر المستطاع، البشر في الغالب يلمسون أعضاء الوجه من ٣٠٠ الـ٤٠٠ مرة يوميا