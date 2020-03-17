أخبار مصر | اتحاد العمال: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد العمال: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنشاء غرفة عمليات مركزية يتبعها فروع بالاتحادات العمالية بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية، التي تتضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على صرف الأجور خلال مدة التوقف عن العمل.

وأعلن النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إطلاق مبادرة لحماية العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك أسوة بأقرانهم في الحكومة وقطاع الأعمال العام.

وطالب أن يتحمل أصحاب الأعمال مسئوليتهم المجتمعية تجاه هذه الفئة من العاملين، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم العمالة غير المنتظمة يتولى صرف الأجور، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية خلال فترة التوقف عن العمل على أن يضم الصندوق اتحادات الصناعات أو الغرف التجارية والسياحية واتحاد العمال والنقابات المهنية ووزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة والتضامن والتجارة والصناعة، لوضع قواعد تمويل الصندوق والصرف.

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