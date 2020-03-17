أخبار مصر | اتحاد العمال: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد العمال: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنشاء غرفة عمليات مركزية يتبعها فروع بالاتحادات العمالية بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية، التي تتضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على صرف الأجور خلال مدة التوقف عن العمل.
وأعلن النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إطلاق مبادرة لحماية العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك أسوة بأقرانهم في الحكومة وقطاع الأعمال العام.
وطالب أن يتحمل أصحاب الأعمال مسئوليتهم المجتمعية تجاه هذه الفئة من العاملين، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعم العمالة غير المنتظمة يتولى صرف الأجور، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية خلال فترة التوقف عن العمل على أن يضم الصندوق اتحادات الصناعات أو الغرف التجارية والسياحية واتحاد العمال والنقابات المهنية ووزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة والتضامن والتجارة والصناعة، لوضع قواعد تمويل الصندوق والصرف.
من جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة، ليؤكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.
ولفت متحدث الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.
وتابع، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.