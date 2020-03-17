أخبار مصر | "الأطباء" تهيب بالمستشفيات ضرورة التأكد من توفير مستلزمات مكافحة العدوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تهيب بالمستشفيات ضرورة التأكد من توفير مستلزمات مكافحة العدوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت نقابة أطباء، بالجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية.

وفي نفس السياق، تشير النقابة لضرورة إعلان البرتوكول العلمي الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد، مع التأكيد على جميع مديرى المنشآت الطبية لضرورة متابعة تطبيق بروتوكول قواعد مكافحة العدوى وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبي وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة والمرضية (قناع عادي – قناع عالى الحماية – قفازات – غطاء رأس – مريلة واقية – نظارة واقية......)، وذلك لضمان الوقاية لمقدمي الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن.

وأهابت النقابة بالمسئولين لضرورة تأجيل تنفيذ أي قوافل أو حملات طبية ليس لها صفة الضرورة العاجلة في الفترة الحالية،ان وجدت، وذلك لتخفيف الإزدحام والتكدس لتقليل فرص إنتشار العدوى بين المواطنين.

وتوجه النقابة عناية الأطباء لضرورة الالتزام الكامل بتطبيق جميع قواعد مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية طبقا للأصول العلمية، مع مبادرة الأطباء بإخطار مديرى منشآتهم الطبية حال عدم توفر أى من مستلزمات مكافحة العدوى أو حال وجود أى خلل بتطبيق المعايير العلمية لها، كما يمكن للأطباء إرسال فاكس على شكاوى وزارة الصحة رقم 27953966.

وأكدت، أن تلك الأيام عصيبة وبالنظر للوضع الراهن في بلدنا من مواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا وما يُستجد من أحداث يومية وإجراءات احترازية مشددة للوقاية من هذا الوباء:

Advertisements

ووفقا لما ورد للنقابة من ملاحظات للأطباء فى بعض جهات تقديم الرعاية الصحية:

وحيث إن تطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة في الظروف الحالية هو شيء هام جدا ليس فقط لحماية الاطباء والفرق الطبية ولكن الأهم هو لمحاصرة عدوى الكورونا وتحاشى أن تتحول المستشفيات من مكان للاستشفاء إلى مكان لنشر العدوى: