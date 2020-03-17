أخبار مصر | محافظ الجيزة يقود حملات على الشيشة والأسواق لمنع انتشار كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقود حملات على الشيشة والأسواق لمنع انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع محافظ الجيزة، أعمال إزالة سوق الثلاثاء بحي جنوب، والذي يعد أحد أكبر الأسواق الأسبوعية التي تقام بالأحياء والمراكز، حيث تم رفع كافة الإشغالات والمخالفات وإزالة السوق بالكامل.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وقاد محافظ الجيزة، حملة مكبرة بحي بولاق الدكرور تم خلالها إخلاء موقف أتوبيسات النقل الجماعي الكائن أسفل كوبري صفط اللبن، من تعدي بعض المواطنين عليه وقيامهم بإشغال الموقف بركن سيارتهم الخاصه بدون وجه حق.

وتابع، ميدانيا مجهودات رفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بالموقف على أرض الواقع وتمكين سائقي أتوبيسات النقل الجماعي من الانتظار به لخدمة المواطنين، مؤكدًا على رئيس جهاز السرفيس بتذليل كافة المعوقات الموجودة لضمان استمرار الخدمة للتيسير علي المواطنين.

وشدد المحافظ، أنه تم تدعيم الموقف بعدد ١٤ أتوبيسًا والتي تقوم بالتيسير على المواطنين في التنقل بكل سهولة داخل مدن وأحياء محافظات القاهرة الكبرى، مشددا على رئيس جهاز السرفيس بالتنبيه على سائقي السرفيس بالالتزام بالمواقف المخصصة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والغير ملتزمين منهم.

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ووجه، على ضررورة المتابعة اليومية للموقف وعدم السماح بوجود تعديات مجددا ورفع كافه السيارات المتهالكة من الشوارع والميادين بالتنسيق مع الإدارة العامة لللمرور، موجها بالتنبيه على أصحاب قطع الأراضي الفضاء باستغلالها كساحات انتظار لمنع إلقاء مخلفات القمامة بها وفي حالة عدم الالتزام يتم توقيع الحجز الإداري عليها واستغلالها بمعرفة الحي.

وكما وجه رئيس حي العجوزة، بتجهيز قطعة أرض لنقل سيارات السرفيس الكائنة بجوار سلم مشاة أرض اللواء لما تمثله من مظهر غير حضاري إضافة إلى تأثيره على الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه المحافظ، بمتابعة حالة النظافة بالطريق الأبيض والمنطقة الواقعة يمين المحور والتعاقد مع شركات للجمع السكني للنهوض بمستوى النظافة وتكليف إحدى الشركات الرائدة في مجال أعمال تطوير الميادين لتقديم دراسة وافية لتطوير نفق الجلاء ليظهر بشكل حضاري.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والعميد إيهاب مكاوي رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.