أخبار مصر | تعقيم وتطهير محطات وجراجات "النقل العام" لمنع تفشي كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقيم وتطهير محطات وجراجات "النقل العام" لمنع تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف أنه تم شراء 50 بدلة وقاية و50 قناعا واقيا، سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، استكمالًا للإجراءات الاحترازية التي قررها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لتنفيذ توجيهات الحكومة بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا. وتابع رئيس الهيئة، أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتويس لبدء العمل.

وأشار إلى أن السائق أو المحصل الذي يتبين من خلال جهاز كشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته، يتم تحويله فورا للمستشفى للكشف الطبي عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت إيجابيته للمرض. وأشار اللواء رزق علي، إلى أنه تم توزيع أجهزة الرش الوقائية على عمال الأمن الصناعي لاستخدامها في تعقيم الأتوبيسات قبل خروجها من الجراجات، وكذا في المحطات النهائية، فور وصول الأتوبيس ونزول الركاب ولن يتم صعود الركاب للأتوبيس إلا بعد تعقيمه.

وأورد أنه تم لصق إعلان للوقاية من فيروس كورونا، على الزجاج، خلف السائق لتوعية الركاب بطرق العدوى والوقاية من الفيروس.

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام: إنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم، سيتم وضعها في المحطات النهائية، وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به.

وذكر رئيس الهيئة أنه تم زيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط ذات الكثافة الركابية العالية لتقليل أعداد الركاب، كما تم شراء أجهزة رش لتعقيم مستشفى الهيئة يوميا وأجهزة قياس الحرارة عن بعد.