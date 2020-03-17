أخبار مصر | محافظ القاهرة: تعقيم وتنظيف المساجد بعد صلاة الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: تعقيم وتنظيف المساجد بعد صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال خالد خضر مدير مديرية الأوقاف، إنه تم تعليق كافة الأنشطة الدعوية التي تقام بالمساجد والتي تؤدي إلى تجمع أعداد كبيرة خاصة الدروس والقوافل والمقارئ والمدارس القرآنية والعلمية، مع وقف كافة أنشطة دور المناسبات الملحقة بالمساجد وإلغاء العزاء وعقد القران بها، مع قصر العمل بالمساجد على خطبة الجمعة والصلوات الخمس وصلاة الجنازة، وتقليل وقت الخطبة إلى 15 دقيقة على ألا يزيد الوقت بين الآذان والإقامة عن 10 دقائق.

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم نظافة وتعقيم المساجد الكبرى عقب كل صلاة، والمساجد الصغيرة والمتوسطة أسبوعيا مع التأكيد على التهوية الجيدة لها ، مشيرا إلى أنه تم غلق الأضرحة والمزارات الدينية مع إلغاء كافة الاحتفالات والموالد.

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وأشار، إلى أن الأئمة يقومون يتوعية المصلين في خطبة الجمعة بخطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس.