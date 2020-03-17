أخبار مصر | محافظ القاهرة: تعقيم وتنظيف المساجد بعد صلاة الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: تعقيم وتنظيف المساجد بعد صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقال خالد خضر مدير مديرية الأوقاف، إنه تم تعليق كافة الأنشطة الدعوية التي تقام بالمساجد والتي تؤدي إلى تجمع أعداد كبيرة خاصة الدروس والقوافل والمقارئ والمدارس القرآنية والعلمية، مع وقف كافة أنشطة دور المناسبات الملحقة بالمساجد وإلغاء العزاء وعقد القران بها، مع قصر العمل بالمساجد على خطبة الجمعة والصلوات الخمس وصلاة الجنازة، وتقليل وقت الخطبة إلى 15 دقيقة على ألا يزيد الوقت بين الآذان والإقامة عن 10 دقائق.
وأضاف مدير المديرية، أنه يتم نظافة وتعقيم المساجد الكبرى عقب كل صلاة، والمساجد الصغيرة والمتوسطة أسبوعيا مع التأكيد على التهوية الجيدة لها ، مشيرا إلى أنه تم غلق الأضرحة والمزارات الدينية مع إلغاء كافة الاحتفالات والموالد.
وأشار، إلى أن الأئمة يقومون يتوعية المصلين في خطبة الجمعة بخطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس.
ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة، ليؤكد المتحدث الرسمي للوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، حالتها مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.
ولفت متحدث الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.
وتابع، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.