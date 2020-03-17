أخبار مصر | 'الشؤون الأفريقية' ترحب باختيار جمال عبدالرحيم عضوًا بمجلس إدارة 'الصحفيين الأفارقة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الشؤون الأفريقية' ترحب باختيار جمال عبدالرحيم عضوًا بمجلس إدارة 'الصحفيين الأفارقة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، باختيار وكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، لعضوية مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وقال الدكتور أحمد عبداللاه فارس أمين عام الرابطة، إن وجود شخصيات تمتلك خبرة كبيرة في العمل النقابي الصحفي، سيكون له تأثير ملموس في تطوير خطط الاتحاد، وسيعمل على فتح قنوات التواصل مع صحفيي الدول الأفريقية بالصحفيين المصريين، والعكس.

وأضاف في بيان له، أن العمل الصحفي الأفريقي هو مهمة تحتاج التكاتف من العاملين في هذه الملفات الأفريقية، من أجل الاندماج الذي يحقق مصلحة الصحافة في أفريقيا وينهض بشعوبها.

وأكد "فارس" أن اختيار جمال عبدالرحيم في اتحاد الصحفيين الأفارقة، تزيد من نشاطها، ويمثل خطوة مهمة في زيادة تفعيل النشاط على مستوى الصحافة الأفريقية.

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وكان قد قرر مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الأفارقة، برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، اختيار الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين عضوا بمجلس إدارة الاتحاد.

وقال "عبدالرحيم" إن نقابة الصحفيين المصريين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في ٢٣ نوفمبر عام 1974، بهدف إيجاد الحلول لمشاكل الصحافة في القارة الأفريقية، وتعميق فهم القضايا الأفريقية وتأكيد حرية العمل الصحفي.

وأضاف في تصريحات خاصة سابقة إلى "الخليج 365"، أن الكاتب الصحفي الراحل عبدالمنعم الصاوي شغل منصب رئيس الاتحاد منذ تأسيسه، وحتى وفاتة عام 1984، ثم تولي رئاسة الاتحاد الكاتب الصحفي الراحل صلاح جلال حتى وفاته في إبريل عام 1991، ويشغل الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئاسة الاتحاد منذ عام 1991 وحتى الآن، ويضم الاتحاد في عضويتة النقابات والاتحادات الصحفية في 53 دولة أفريقية.

ويقوم الاتحاد بتنظيم دورتين تدريبيتين سنويًا لشباب الصحفيين من مختلف البلدان الأفريقية، منذ عام 1977 وحتى الآن، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الثقافية والإعلامية والصحفية مع دول القارة الأفريقية، وتطوير الأداء المهني للصحفيين المشاركين.