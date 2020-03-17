شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد الحجر الصحي: صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم العزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، قسم العزل والحجر الصحي بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم، والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس، بحضور الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى.

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وأكد محافظ المنوفية أن زيارته تأتي في إطار بعث رسالة طمأنينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أي ظروف طارئة، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولي في التعامل مع الأزمة، موجها بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم في عملهم وتحفيزا على الاستمرار في تقديم خدمة جيدة.

وتفقد المحافظ قسم العزل وعيادة اشتباه كورونا ومعمل PCR والمعامل التي يتم سحب العينات بها، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية سحب العينات والإجراءات المتبعة لحين إرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة والرد على نتيجتها.

وفى ذات السياق، تفقد المحافظ العيادات الخارجية وقسم الأطفال وقسم طب الحالات الحرجة «العناية المركزة» واطمأن على حالة المرضى وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، مشيدا بانتظام أطقم الأطباء والتمريض في العمل بالمستشفى.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات المخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات المخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات المخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات المخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات المخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات المخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات المخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا