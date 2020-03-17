شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه شرب الإسكندرية» تكشف حقيقة وجود مصابين بـ«كورونا» بفرع العجمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ما تردد عن ظهور حالتين إصابة إيجابية بفيروس «كورونا المستجد» بفرع الشركة بالعجمي.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس ادارة الشركة، في تصريحات له اليوم :«ما تردد عن ظهور حالتين إيجابية لفيروس كورونا شائعة لا أساس لها من الصحة».

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا تتضمن 14 إجراءا وقائيا، كالتالي:

- تنظيم العمل بفروع الشركة ذات الإقبال الشديد على مجموعتين عمل«صباحية –مسائية».

- تقسيم العمل داخل الإدارات إلى مجموعتين للعمل بنظام نصف الوقت.

-منح أجازة للعاملين ذوي الأمراض المزمنة.

- إلغاء التوقيع بالبصمة.

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-توقيع العاملين بالدفاتر على فترات متفاوتة لمنع التكدس.

- منع التدخين نهائيا داخل مباني وفروع الشركة.

- منع التجمع بالطرقات.

-تعقيم وتطهير مباني الشركة يوميا.

- تعقيم سيارات وأتوبيسات الشركة يوميا.

- تنظيف وتعقيم حمامات الشركة بصفة دورية وتوفير شخص مسؤول عن ذلك.

- قيام معامل الشركة بتصنيع الكحول ٧٠٪‏ وتوزيعه على العاملين بالشركة.

- رفع جميع أواني الزراعات.

- منع التكدس داخل صالات خدمة العملاء وتنظيم دخول الجهور للصالة بمجموعات صغيرة.