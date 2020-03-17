شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يؤكد إستمرار بث قناة «المنوفية التعليمية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار بث قناة محافظة المنوفية التعليمية «Monofeya Edu» على موقع «يوتيوب»، لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوسع في بث كل المواد التعليمية باعتبارها وسيلة تعليمية حديثة وحيوية حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلبة.

هذا وقد وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ببذل المزيد من الجهد والاستمرار بتسجيل شرح جميع المواد العلمية ومراجعتها بدقة عالية، مع التركيز على أهم الأجزاء والنقاط في المناهج الدراسية من خلال نخبة من الأساتذة والموجهين المتميزين لضمان وصول المعلومة العلمية للطلاب بسهولة ويسر.

ولمتابعة بث قناة محافظة المنوفية التعليمية الدخول من هنا