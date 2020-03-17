شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكلف قيادات الوزارة بسرعة تقليل أعداد العاملين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، رؤساء القطاعات بديوان عام الوزارة بسرعة تطبيق هذا القرار ابتداءً من اليوم الثلاثاء وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة، وبما يراعي مصلحة المواطنين بشأن تخفيف اعداد العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة.

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