شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تكشف عدد المصابين بـ«كورونا» في المحافظة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس «كورونا» المستجد بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن الحالة الأولى لشخص يدعى «محمد.ح.ح.ا»، ظهرت عليه الأعراض وتم وضعه في الحجر الصحي بمستشفى حميات منوف، وتم أخذ العينة منه وثبت إيجابية التحاليل وتم نقله إلى الحجر الصحي بمستشفى العجمي، والحالة الثانية لـ«إيمان.م.ع» مقيمة بقرية طهواي بمركز أشمون وكانت قادمة من المملكة العربية السعودية، وثبت إيجابية التحاليل الخاصه بها وتم نقلها إلى مستشفى العجمي.

وأشار الحفناوي إلى أن الحالة الثالثة لشخص يدعى «سمير.ع.ف» تم استقباله بمستشفى حميات شبين الكوم وثبتت إيجابية التحاليل الخاصه به، وتم نقله للحجر الصحي بمستشفى العجمي.