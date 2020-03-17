شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: استقبال شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونيًا لمنع تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وإرجاء لقائه اليومي بالمواطنين إلى وقت لاحق، على أن تستقبل الشكاوى إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع كل الفعاليات تحسبًا لمنع وانتشار العدوى وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واستخدام التكنولوجيا وكل الإمكانيات المتاحة خلال تلك الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتقوم إدارة خدمة المواطنين خلال تلك الفترة باستقبال الشكاوى إلكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها والرد على المواطنين إلكترونيًا من خلال نفس الموقع.