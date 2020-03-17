شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: لا توجد أدوية معتمدة لعلاج «كورونا» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، محذرة من الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى سواء من الحالات المشتبه بها أو الحالات المؤكدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تحذيراتها عن التوعية بفيروس كورونا، إنه في حال كانت لديك أعراض تتوافق و«كوفيد 19» فاطلب الرعاية الطبية فورًا دون اللجوء لأي أدوية.

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وأوضحت المنظمة أن فيروس كورونا يستطيع أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء، وانتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف، وبالتالي على الجميع الحذر والعمل على الإجراءات الوقاية المعلنة في كل دول العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن مصر سجلت حتى الآن وفقًا لوزارة الصحة المصرية 166 حالة إصابة بعد اكتشاف 40 حالة إيجابية جديدة، بالإضافة إلى حالتي وفاة جديدتين ليصبح الإجمالي 4 حالات وفاة، مصريان اثنان، وأجنبيان، إلى جانب خروج 26 حالة بعد التأكد من سلبية نتائجهم من مستشفى العزل الصحي، ليصل الإجمالي المغادرين للعزل الصحي 36 حالة.

وأوضحت المنظمة أن ‫الفيروس موجود في الفضلات البشرية، لكنه ينتشر بالأساس من خلال مخالطة أحد المصابين عن قرب أو عبر الرذاذ المتطاير منه عند السعال أو العطس، وبالتالي لا توجد عدوى عن طريق الفضلات البشرية، فقط ‫اغسل يديك باستمرار قبل الأكل وبعده وقبل استعمال المرحاض وبعده، وبعد السعال وبعد تغيير حفاضات الأطفال.

ونفت منظمة الصحة العالمية صحة ما تردد حول ‏أن التدخين يقي من كورونا، موضحًا أن التدخين لا يقي من المرض وإنما ‏في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم.