شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 182 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، بتسجيل 182 حالة وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا» المستجد «COVID-19» خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

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وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء «COVID-19» في أراضي البلاد منذ بدء التفشي.

وأضافت أنه تم رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 9161 حالة.