شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 182 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفادت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، بتسجيل 182 حالة وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا» المستجد «COVID-19» خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة.
ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء «COVID-19» في أراضي البلاد منذ بدء التفشي.
وأضافت أنه تم رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 9161 حالة.
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