شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلقي القبض على مصريَّيْن بتهمة انتقاد إجراءات مواجهة كورونا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية كويتية إنه تم اتخاذ إجراءات تجاه مواطنين مصريين اثنين، لاتهامهما بانتقاد إجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حسبما نقلت جريدة الراي الكويتية.

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وأضافت «المصادر» أنه تمت إحالة متهم بالإساءة للكويت إلى سجن طلحة، تمهيدًا لإبعاده من البلاد.

وزعم المصدر أن المتهم المصري اعترف بما نُسب إليه، وأقر بأن الفيديوهات المتداولة تخصه، وتابع: «بموجب اعترافه تم احتجازه، ومن ثم ترحيله إلى سجن طلحة، لاستكمال إجراءات إبعاده من الكويت».

في السياق نفسه، ذكر المصدر أن «رجال إدارة الجرائم الإلكترونية ألقوا القبض، أمس، على مصرية تعمل مهندسة في إحدى الشركات، وظهرت في مقطع فيديو تبدي استياءها لعدم اتخاذ دولتها مبدأ المعاملة بالمثل مع الكويت، وذلك بعد إخضاعها للحجر المنزلي فور عودتها من بلادها».