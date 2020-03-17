شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إغلاق حدائق الحيوان لمدة أسبوعين لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الثلاثاء، غلق حدائق الحيوان، اعتبارًا من غد الأربعاء، لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لمن انتشار فيروس «كورونا»، وتماشيا مع سياسة الدولة لمنع التجمعات في الأماكن العامة والحدائق.

واتخذت الإدارة عددًا من الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس «كورونا» داخل حدائق الحيوانات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية وخاصة حديقة حيوان الجيزة التي تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة أو أعداد الحيوانات.

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وأوضح تقرير أصدرته حديقة حيوان الجيزة، أنه خلال التقلبات الجوية، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة.

وأضاف التقرير أنه تمت المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستيك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق ولا توجد آثار سلبية على جميع الحيوانات المتواجدة بالحدائق.

من جانبها، قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إن الأجهزة الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة قامت بأعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش الأسياخ الحديدية وجدران مبيتات الحيوانات والطيور.

وأضافت أنه تم تطهير بيت السباع والشمبانزي وحديقة حيوانات الطفل، مشددة على أن هناك إجراءات عاجلة لضمان نظافة حديقة الحيوان بالجيزة من التداعيات المناخية لموجة الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس «كورونا».