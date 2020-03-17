شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة بنها»: إتاحة المقررات الدراسية للطلاب «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات، بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

واطمأن «السعيد» على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بتعليق الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها اللجنة من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها.

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من جانبه، قال الدكتور حسين المغربي انه تم تشكيل لجنة خماسية بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وثلاثة من فريق تكنولوجيا المعلومات بالكلية وتم الاجتماع معهم وشرح الإجراءات اللازمة للتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد من خلال البوابة الالكترونية للجامعة واليوتيوب للكليات ومواقع اعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى ان عضو هيئة التدريس سيقوم بتسجيل محاضرته ويقوم فريق تكنولوجيا المعلومات برفعها على الموقع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه يتم حاليا تصوير الدروس العملية في الكليات بالفيديو وسيتم رفعها على «يوتيوب» لكل كلية، مشيرًا إلى أن الكليات ستقوم بإعداد تقرير يومي بالمقررات التي تم رفعها على موقع الكلية والجامعة، موضحًا أنه تم إرسال هذه الإجراءات بالبريد الإلكتروني للطلاب.

وأشار الدكتور طارق الششتاوى مدير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة إلى أنه تم في اليوم الأول من تعليق الدراسة إعداد ورفع عدد من المحاضرات لكليتي الحاسبات والطب البيطري والحقوق والزراعة، وجار استكمال باقي الكليات.

في سياق متصل، أكد «المغربي» أنه تم التأكيد على الإدارة الطبية بالجامعة بتواجد الأطباء وهيئة التمريض بالكليات بصورة دورية للتعامل مع أي حالات طارئة.