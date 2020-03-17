شكرا لقرائتكم خبر عن غلق عدد من المنشأت الطبية لمخالفتها الاشتراطات الصحية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، غلق مستشفى تخصصي ومركزين طبيين للنساء والتوليد، ومركز لأمراض الكبد والمناظير بالشهداء، وغلق حجرة العمليات بعيادة تخصصية والعيادات الخارجية للجراحة والأنف والأذن والحنجرة والإستقبال والنساء والتوليد والعظام بمستشفي تخصصي بقويسنا .

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كما قرر المحافظ غلق مركز حضانات ومركزين للنساء والتوليد وعيادات تخصصية ومركز تخصصي للتخاطب غير مرخص بالباجور ومركز طبي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة و2 مركز طبي للنساء والتوليد ببركة السبع، وكذا غلق قسم الحضانات بمستشفى تخصصي بتلا للمرة الثانية لعدم الالتزام، وذلك لمدة أسبوع، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية ومخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، حيث تلاحظ عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى ووجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى عدم وجود تعقيم ووجود عدة مخالفات أخرى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين