شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تصدر إنذارًا بنشاط رياح شمالية وأمطار على سواحل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بعنوان «إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط»، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء ١٧ إلى الخميس ١٩ مارس الجاري. وجاء بالبيان أن الرياح الشمالية الغربية ستنشط على البحر المتوسط، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

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