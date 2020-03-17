شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب» تهيب بالأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم إلكترونيًا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بكل الممولين اتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى، حرصًا على سلامتهم ومنعًا للمساهمة في انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في جميع إجراءاتها وحرصاً من المصلحة على حماية الممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية وتأمين سلامتهم وتوفير كل الطرق للوقاية، فإن المصلحة تطالب الشخص الطبيعى الذي يقدم إقراره الضريبى من خلال التوجه للمأمورية التابع لها بتقديم إقراره إلكترونيًا أسوة بالأشخاص الاعتبارية، التي يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزامياً لهم اعتباراً من أول يناير، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات، خاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في ٣١ مارس.

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أضاف «عبدالقادر» أن المصلحة فعّلت خاصية سداد الضريبة بالبطاقات الذكية إلكترونياً، ما يسهل على الممولين استكمال كافة خطوات تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة «أون لاين» دون الحاجة للتوجه للمأمورية أو للبنك، مشيرا إلى أن طرق السداد متاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإتاحة ليست بديلاً عن التحصيل الإلكتروني المتاح حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.

وشدد «عبدالقادر» على كل العاملين بالمصلحة اتباع التدابير الوقائية اللازمة، وسرعة إنجاز العمل خلال الموسم لمنع تواجد أعداد كبيرة من الممولين داخل المأموريات الضريبية، حرصاً على سلامة كل من العاملين والممولين.

وقال إنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي الذي بدأ في 1 يناير وينتهي 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 إبريل التالي للأشخاص الاعتبارية، فإن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، أما الأشخاص الطبيعيون فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس إلزاميا لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعي تقديم إقراره الضريبي، وملء كل الجداول الملحقة به إلكترونيًا ويستفيد من مزايا هذا النظام الإلكتروني لتوفير وقته وجهده، وضمانا لسلامته.

وأوضح أن الشخص الطبيعي (صاحب نشاط مهني أو تجاري أو صناعي أو لديه إيرادات ثروة عقارية) يستطيع أن يسجل نفسه على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، والذي يتوفر له ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي ليس لديه دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، وذلك لتسهيل تقديم الإقرار الضريبي عليهم، والإقرار (105) والذي يخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات يمكنه الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية.