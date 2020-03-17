شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تتيح المقررات الدراسية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات، والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة مع اللجان التنفيذية المُشكلة بالكليات.

واطمأن «السعيد» للإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بتعليق الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها اللجنة من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها.

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وقال الدكتور حسين المغربي إنه تم تشكيل لجنة خماسية بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب و3 من فريق تكنولجيا المعلومات بالكلية، وتم الاجتماع معهم وشرح الإجراءات اللازمة للتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بُعد من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة واليوتيوب للكليات ومواقع أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن عضو هيئة التدريس سيقوم بتسجيل محاضرته ويقوم فريق تكنولوجيا المعلومات برفعها على الموقع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه يتم حاليا تصوير الدروس العملية في الكليات بالفيديو وسيتم رفعها على اليوتيوب لكل كلية، وأن الكليات ستقوم بإعداد تقرير يومي بالمقررات التي تم رفعها على موقع الكلية والجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال هذه الإجراءات بالبريد الإلكتروني للطلبة.

وأشار الدكتور طارق الششتاوى، مدير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، إلى إعداد ورفع عدد من المحاضرات لكليتي الحاسبات والطب البيطري والحقوق والزراعة، وجارٍ استكمال باقى الكليات.