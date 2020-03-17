شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية دون حضور أحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء، تعليق العظات الأسبوعية المقرر انعقادها الأربعاء من كل أسبوع.
ووفقًا لقرار البابا، سيتم إلقاء العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي غدًا دون حضور أحد، وذلك حتى 8 إبريل المقبل، على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.
يأتي ذلك في إطار قرار الكنيسة بتعليق كل الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس «كورونا».
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