شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصيب فيروس كورونا الشخص مرتين؟.. الإجابة صادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد تقرير نشرته قناة «سكاي نيوز» على سؤال «هل المصاب بفيروس كورونا من الممكن أن يصاب به مرة أخرى بعد شفائه؟».

وجاء في نص التقرير أن الإجابة النهائية عن هذا السؤال الكبير غير معروفة حتى الآن، لكن الخبراء يقولون إن إصابة المريض نفسه بالعدوى مرة أخرى تبدو غير محتملة على الإطلاق.

وقال الخبير في علم الفيروسات بجامعة ليدز، مارك هاريس، إن الإصابة مرة أخرى في هذه الحالة «غير مرجحة»، لكنه أضاف أن «هناك بعض الأدلة في المؤلفات العلمية على استمرار الإصابة بفيروسات كورونا من الحيوانات، خصوصا الفيروسات الموجودة في الخفافيش».

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وقد أثير السؤال لأول مرة الشهر الماضي، بعد أن قالت السلطات اليابانية إن امرأة مصابة بالفيروس، وأعلن أنها شفيت منه نهائيًا، أظهرت نتائج فحصها ثانية أنها «إيجابية» مرة أخرى، الأمر الذي ترك العلماء في حيرة من أمرهم من هذا الخبر وأصابهم بالقلق أيضا.

وعندما سُئل فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، عما إذا كانت الحالة اليابانية تعني أن المناعة لم تعد قابلة للتحقيق، أجاب بأن بعض الناس يصابون بالأمراض المُعدية مرة أخرى، ولكن هذا أمر نادر الحدوث، مضيفا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الأمر نفسه سيحدث مع فيروس كورونا الجديد.

وبدوره قال أستاذ الأمراض المُعدية الفخري بكلية برايتون وكلية ساسكس الطبية، جون كوهين: «الإجابة هي أننا ببساطة لا نعرف عن إمكانية الإصابة بالعدوى مرة أخرى بعد، لأننا لا نمتلك اختبارا للجسم المضاد للعدوى».

وتابع قائلا: «ومع ذلك، من المحتمل جدا، استنادا إلى الأمراض الفيروسية الأخرى، أنه بمجرد أن يصاب الشخص بالعدوى، فسيكون محصنا بشكل عام ولن يصاب بها مرة أخرى. لكن سيكون هناك دائما الاستثناء الغريب، وهذا بالتأكيد توقع معقول».