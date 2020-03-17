شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: بعض السائحين الإيطاليين طالبوا بالبقاء في مصر حتى الصيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عدد من السائحين الإيطاليين طالبوا بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف، خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في إيطاليا التي سجلت أعلى معدلات الإصابة والوفيات خلال الأيام الماضية.

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أضاف «العناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الاثنين، أن مصر تتميز بالمناخ الحار، وأغلب الأماكن السياحية مفتوحة، مشيرًا إلى أن نحو 17 ألف سائح وصلوا إلى مصر في 13 مارس الجاري، رغم القيود التي تفرضها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن نسبة الإشغال في بعض الفنادق بلغت 70%، وأن بعض السياح الإيطاليين يطالبون بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف، مؤكدًا أن «الدولة فضلت صحة المواطن على المليارات التي تجلبها السياحة».

كانت الحكومة قررت، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل حتى يوم 31 مارس الجاري، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 4 حالات.