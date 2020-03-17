7 حاجات لازم تعملها لحماية موبايلك من انتشار كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم يحتاج المستخدم لتوخي الحذر من خلال مواكبة النظافة الأساسية، وبينما يتم تحويل جزء كبير من التركيز إلى حد ما على ارتداء الأقنعة والقفازات وغسل الأيدي، فمن المهم أيضًا تطهير الأدوات الشخصية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بانتظام، وفيما يلي نعرض 7 أشياء يجب عليك القيام بها لمنع هاتفك الذكي وجهاز الكمبيوتر المحمول من نشر العدوى يرصدها الفيديو التالى. كورونا والموبايل

كورونا والموبايل لا تحتفظ بهاتفك المحمول ومنديلك في نفس جيب البنطلوناستخدم سماعات الأذن لتقليل فرصة انتقال الفيروس من الهاتف إلى وجهكتجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر العامة في مقاهي الإنترنت أو المكاتبنظف هاتفك بالصابون والماء إذا كان هاتفك مقاومًا للماء IP68 نظف الكمبيوتر والسماعات بكمية كافية من معقم اليدين والمناديلاغسل يديك بالصابون والماء بعد تنظيف الأجهزةلا تلمس هاتف شخص أخر وتجنب إعطاء أدواتك للآخرين.

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