شكرا لقرائتكم خبر عن ولا بوس ولا أحضان يابو الصحاب.. سلوكيات هتعديك أنت وأصحابك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من السلوكيات الشائعة بين المصريين اعتادوا عليها وأصبحت جزءا من الثقافة والموروث الشعبى، خاصة في جلسات وتجمعات الأصدقاء، لكن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا لكل هذه السلوكيات والتوقف عن كل العادات الخاطئة التي تساعد بشكل كبير في نقل العدوى بفيروس كورونا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية عن العديد من السلوكيات والعادات التي يجب التوقف عنها لتحجيم انتشار فيروس كورونا، ويرصدها ”الخليج 365” في المشهد التمثيلي التالى.
كانت هذه تفاصيل خبر ولا بوس ولا أحضان يابو الصحاب.. سلوكيات هتعديك أنت وأصحابك.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.