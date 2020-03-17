شكرا لقرائتكم خبر عن ولا بوس ولا أحضان يابو الصحاب.. سلوكيات هتعديك أنت وأصحابك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من السلوكيات الشائعة بين المصريين اعتادوا عليها وأصبحت جزءا من الثقافة والموروث الشعبى، خاصة في جلسات وتجمعات الأصدقاء، لكن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا لكل هذه السلوكيات والتوقف عن كل العادات الخاطئة التي تساعد بشكل كبير في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية عن العديد من السلوكيات والعادات التي يجب التوقف عنها لتحجيم انتشار فيروس كورونا، ويرصدها ”الخليج 365” في المشهد التمثيلي التالى.

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