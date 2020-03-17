شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية للأمم المتحدة: نسعى لنقل خبرات "التنمية المحلية" بمصر لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور محمد بدر المستشار السياسي الأول للتخطيط الاستراتيجي لبرنامج الأغذية العالمى بروما وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، حيث استهل شعراوى اللقاء بالإشادة بدور برنامج الأغذية العالمى لما يقدمه من مساعدات لدول العالم المختلفة، ومستوى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبرنامج لتحقيق الأمن الغذائى وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق أهداف مصر للتنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأعرب شعراوى، عن تقديره لخطة البرنامج "الاستراتيجية القطرية لمصر" التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تقوم علي خمسة محاور وهى تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية والمساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة وبناء القدرة على الصمود: من خلال دعم المحتاجين من صغار المزارعين وتحسين قدرتهم على الصمود إزاء التغير المناخي والحماية الاجتماعية والتغذية من خلال تحسين الحالة التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل فى كافة المحافظات فى بعض تلك الملفات والمحاور التى ينفذها البرنامج فى مصر، مؤكداً دور وزارة التنمية المحلية فى التنسيق بين كافة المحافظات وبين الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى بالدولة.

وأكد شعراوى اهتمام الوزارة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين من المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين بما يعود بالنفع علي المواطنين .

وأضاف شعراوى، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى بتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية فى المحافظات ومن بينها الصعيد، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بقنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولى بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من المبادرات والمشروعات الأخرى مثل تطهير مصرف كينشنر وبرنامج المخلفات الصلبة التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين فى كافة المحافظات وتوفير فرص عمل لهم .

وأعرب شعراوى عن تطلعه للتنسيق بين الوزارة و البرنامج العالمى، لاسيما وأن العديد من محاور ومشروعات البرنامج فى مصر تتكامل مع برامج الوزارة علاوة على ما يمكن للوزارة أن تقدمه من مبادرات لدعم التعاون المشترك .

وخلال اللقاء قدم منجستاب هايلي عرضاً متكاملاً لما ينفذه البرنامج فى مصر خلال الفترة الحالية فى حوالى 80 دولة بالعالم لمساعدة أكثر من 80 مليون مواطن، وأشاد بالجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالمحافظات فى العديد من الملفات ومنها تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطن وتقليل معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن البرنامج يعمل على تمكين المرأة ودعم صغار المزارعين و زيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفني لهم، كما أن مبادرات البرنامج تشمل جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم للنساء قروضاً لتمويل الأنشطة غير الزراعية مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي.

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وأوضح مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة فى مصر، أن البرنامج يقدم - بالشراكة مع الحكومة المصرية - المساعدة لأشخاص معظمهم في المناطق النائية والريفية في مصر، وينفذ البرنامج تدخلات للتوعية بكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية، ومشروعات توعوية وتغذية، إلى جانب التغذية المدرسية وغيرها من المبادرات بهدف الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

وشدد شعراوى على حرص الوزارة خلال الفترة الحالية على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للبرنامج ودراسة عدد من المقترحات لبدء التعاون بين الجانبين، لاسيما وأن العديد من المشروعات التى يقوم بها البرنامج تتكامل مع برامج وزارة التنمية المحلية، علاوة على ما يمكن للوزارة أن تقدمه من مبادرات لدعم التعاون المشترك .

كما شهد اللقاء الإشارة إلى الزيارة التى قام بها ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للقاهرة في مارس 2019، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء لبحث توسيع نطاق الأنشطة الناجحة للبرنامج في الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والتعاون في بلدان الجنوب.

وأشار شعراوى إلى تعاون الوزارة مع عدد من الدول الأفريقية لبناء قدرات الكوادر المحلية وتدريبها وتنظيم عدد من الدورات التدريبية لأبناء القارة الأفريقية بمركز التدريب بسقارة، وذلك في ضوء تعاون الوزارة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية .

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقية المقر الخاص بالمنظمة بالقاهرة ليكون مركزاً لتأهيل الكوادر الافريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك لبحث تحديات المدن الأفريقية المختلفة وتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة .

وأكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على ترحيب البرنامج بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة للاستفادة من خبراتها فى عدد من المجالات المهمة ونقلها إلى الدول الأفريقية المختلفة .

واتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على استراتيجية للتعاون المشترك وتبادل الرؤي بشأن المشروعات التى تقوم بها كل جهة والتنسيق لاختيار بعضها لتنفيذها خلال المرحلة القادمة .