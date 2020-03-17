شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر : سرعة إنهاء المعاملات لمنع التكدس بالفروع لمواجهه "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه فى ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم توجيه تعليمات لمديري الفروع والعاملين في فروع البنك المختلفة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الموظفين والعملاء .

وأكد فاروق، أنه تم إرسال بريدًا إلكترونيًا لكافة مسؤولي الفروع، يتضمن تعليمات صارمة بضرورة سرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص علي عدم وجود أى تكدس داخل الفروع والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وزيادة حد السحب اليومي علي كروت الصراف الآلي وكذا عدد مرات السحب خلال هذه الفترة هذا بجانب الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع و توفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين.

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كما ركزت التعليمات على تعقيم جميع الأراضي ومقابض أبواب المكاتب وتعقيم ماكينات الصراف الآلي يوميا للتقليل من إحتمالات العدوي، وعدم السماح بطلب وجبات من خارج الفرع وفي حالة الاشتباة بوجود حالة بالفرع يتم ابلاغ اقرب مستشفي للفرع فورا بالإضافة الي وضع ملصقات داخل البنك بارشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية من الفيروس، وذلك لنشر الوعي بين العاملين والعملاء بالبنك، كما تم تعليق كافة الأنشطة الداخلية التي تتضمن تجمعات بأعداد كبيرة مثل الدورات التدريبية .

واضاف فاروق، ان البنك يتيح خدماته للعملاء إلكترونيا من خلال فتح العديد من منافذ الصرف لضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء بخلاف فروع البنك ال93 المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية وذلك عن طريق كروت " ATM" من أى ماكينة صرف آلى تخص البنك او البنوك الأخري لى مستوى الجمهورية، هذا بالاضافة الي صرف النفقة عبر التليفون المحمول إثر توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول .

واكد فاروق انه يتم متابعة الموقف عن كثب من خلال بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية ويتم رصد التطورات بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بدون انقطاع أو تعطيل.