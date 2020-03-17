شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلق اجتماعات اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لآخر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعليق اجتماعات اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وذكرت الأوقاف، فى بيان لها، تعليق، أي اجتماعات للجان العلمية بالوزارة أو الجهات التابعة لها خلال تلك الفترة، على أن يتم إنجاز المشروعات العلمية القائمة من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الحديثة بين فريق الباحثين واللجان العلمية المتخصصة.

يشار إلى أن هناك حزمة من القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا. وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته. وتنبه وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها مضاعفة جهودهم فى نظافة بيوت الله عز وجل، والتعامل مع ذلك على أنه واجب شرعى ووطنى ومهنى وإنساني، ابتغاء مرضاة الله عز وجل وخدمة للوطن، وحفاظًا على أبناء الوطن جميعا، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين. Advertisements