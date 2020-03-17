شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا لطلاب الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدرسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان صادر عن جامعة بنها، اطمئن السعيد للإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بتعليق الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها اللجنة من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها.

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من جانبه قال الدكتور حسين المغربي انه تم تشكيل لجنة خماسية بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وثلاثة من فريق تكنولوجيا المعلومات بالكلية وتم الاجتماع معهم وشرح الإجراءات اللازمة للتحول من التعليم التقليدي الي التعليم عن بعد من خلال البوابة الالكترونية للجامعة واليوتيوب للكليات ومواقع اعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلي أن عضو هيئة التدريس سيقوم بتسجيل محاضرته و يقوم فريق تكنولوجيا المعلومات برفعها على الموقع.

وأضح نائب رئيس الجامعة أنه يتم حاليا تصوير الدورس العملية في الكليات بالفيديو وسيتم رفعها علي اليوتوب لكل كلية.

واشار المغربي الي ان الكليات ستقوم باعداد تقرير يومي بالمقررات التي تم رفعها علي موقع الكلية والجامعة، موضحا أنه تم إرسال هذه الإجراءات بالبريد الالكتروني للطلبة، لافتا إلى أنه تم التأكيد علي الادارة الطبية بالجامعة بتواجد الاطباء وهيئة التمريض بالكليات بصورة دورية للتعامل مع أى حالات طارئة.

وأشار الدكتور طارق الششتاوى مدير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بانه تم فعلا فى اليوم الاول من تعليق الدراسة اعداد ورفع عدد من المحاضرات لكليتي الحاسبات والطب البيطري والحقوق والزراعة وجارى استكمال باقى الكليات.