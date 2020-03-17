شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص من «مروجي الشائعات حول كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر إن أجهزة الأمن ضبطت 3 أشخاص آخرين من مروجى الشائعات والأخبار المُفبركة حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة. وأضافت المصادر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص.

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